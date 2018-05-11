İnsanlık Suçu 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gökhan ve Cemal karşı karşıya geliyor
Kanal D'nin iddialı dizisi İnsanlık Suçu'nun bu hafta ekranlara gelecek olan 7. bölümüne ait 2. fragman izleyicilerle paylaşıldı. İnsanlık Suçu'nun yeni bölümüne dair birçok önemli ipucu veren fragmanda, Gökhan gördüğü tablo karşısında çok sert konuşuyor Cemal ise adeta çılgına dönüyor. Peki, İnsanlık Suçu'nun 7. bölümünde neler olacak? Fragmanda başka neler var?
Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı İnsanlık Suçu dizisi 12 Mayıs Cumartesi akşamı 7. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından, 7. bölüme ait 1. fragman yayınlanmıştı. Yeni bölüme kısa bir süre kala 2. fragman da paylaşıldı. Yayınlanan fragmanda Cemal ve Gökhan arasındaki gerilim dikkat çekiyor. İşte, ekranların fenomen dizisi İnsanlık Suçu'nun 7. bölüm fragmanları ve yeni bölümde olacaklara dair kısa bir özet...
İNSANLIK SUÇU 7. BÖLÜM FRAGMANLARI
Cumartesi akşamlarının en iddialı dizisi İnsanlık Suçu yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kanal D'nin iddialı dizisinin 12 Mayıs Cumartesi tarihinde yayınlanacak 7 bölüm fragmanları izleyicilere sunuldu. İşte, Adana'nın yoksul mahallelerinden birinde yaşan Cemal'in, İstanbul'daki maceralarını anlatan İnsanlık Suçu'nun 7. bölüm fragmanları...
Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanan İnsanlık Suçu'nun 7. yeni bölümünde; Babaannesi tarafından kandırıldığını öğrenen Cemal büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamaktadır. Ona destek olan tek kişi Suna’dır. Diğer yandan oğlu tarafından terk edilen Hülya, onu tekrar kazanabilmek için büyük bir risk alarak evi ateşe verir. Ya ölecek ya da oğlunu yeniden kazanabilecektir. Cemal’in her şeye rağmen Suna ile yakın olması Cevher’i hayal kırıklığına uğratır. Cemal ve Suna ise günden güne birbirlerine daha da yakınlaşırlar.
Gecekonduyu da kaybeden Cemal’in tek umudu Gökhan’dan aldığı iplerle dokuttuğu kumaşlardır. Ama Gökhan onu oyuna getirmiş, hasarlı iplik göndermiştir. Cemal bu oyunun üstesinden gelmek için harekete geçer. Yaptığı zekice planla Gökhan’ı hem iş yaptığı müşteriler, hem de Sami’nin gözünde küçük düşürür. Oyunu geç de olsa anlayan Gökhan, Cemal’e kalıcı bir yenilgi yaşatmanın peşine düşer. Ve bu oyunda çok şaşırtıcı bir müttefiki vardır. Cemal’in annesi Hülya. Hülya oğlunu içine düşeceği cehennemden korumaya çalışırken hayatındaki tek güzelliği elinden aldığının farkında değildir. Suna ise, Gökhan’ın oyunu dâhilinde hayatının en zor seçimini yapmak zorunda kalır.
GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?
İnsanlık Suçu’nun 5 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan 6. son bölümünde, Cemal, ilk defa gördüğü babaannesi Kadriye’den baba yadigârı atölyeyi ister. Kadriye bir şart koşar. Eğer annesini silerse, istediğini alacaktır. Cemal, bir seçim yapmak zorundadır. Cemal’in Kadriye ile görüştüğünü öğrenen Hülya deliye döner. Cemal günden güne ondan tamamen kopmaktadır.
Suna, evden ayrılıp ayakları üzerinde durma mücadelesi verirken, Cemal’den uzak kalmaya kararlıdır ama tam tersi olur. Suna ne kadar dirense de Cemal’den uzaklaşamaz… Kader ikilinin yollarını yeniden kesiştirir. Ve Cemal’in bu tesadüfe bir itirazı olmayacaktır. Diğer yandan Esra, Selim’in acısından ne yaptığını bilmez haldedir. Yeni tanıştığı gizemli kadın, Esra’nın hayatını bambaşka bir hale getirecektir. Malikânede ise, sular durulmuyordur. Sami gerçeği daha fazla saklayamaz ve Cemal’in babası olduğunu annesi Kadriye’ye açıklar. Bu yeni bilgi Gökhan’a hiç istenmeyen bir anda ulaşınca, ortalık karışır.
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