İngiliz gazeteciden Nusret ziyareti
Dünyaca ünlü İngiliz gazeteci ve televizyoncu Richard Quest, CNN International kanalı için hazırladığı “Quest’s World of Wonder” programı kapsamında İstanbul’a geldi.
Restoranına gittiği Nusret Gökçe’nin meşhur tuzlama hareketiyle sunduğu et menüsünü tattı. Şehrin kültürel özelliklerini de ekrana taşıyan ünlü gazeteci, önceki gün yayınlanan programda “İstanbul’u bir turist gibi değil, bir gezgin gibi dolaştık ve keşfettik” dedi.
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