İmkansızlıklar içinde yeşeren bir aşk…
Kanal D’nin salı akşamları izleyicisi ile buluşan dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi heyecan dolu hikâyesiyle soluksuz izlenmeye devam ediyor. Yayınlanan her bölümde Fatih Sultan Mehmed’in akıl dolu hamlelerinin ekrana geldiği dizide aynı zamanda imkânsız bir aşk da izleyici karşısına çıkıyor.
Çandarlı’nın kızı Esleme ve yeniçeri Korkut!
Genç oyuncular Leyla Tanlar ve Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği Esleme ve Korkut’un yaşamaya çalıştığı saf ve temiz aşk izleyiciyi derinden etkiledi. Kudretli Çandarlı Halil Paşa ile yeniçeri ordusu arasında çaresiz kalan genç âşıkları bekleyen zorlu süreç büyük merak konusu oldu.
Mehmed Bir Cihan Fatihi, yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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