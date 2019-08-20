İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Joe Johnston’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2011 yapımı sinema filmi İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi beyaz perde ardından Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. Peki, İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, 2011 yapımı Amerika Birleşik Devletleri filmi. Steve Rogers'ın süper kahraman oluşunu anlatır. Marvel'ın Captain America çizgi-romanına dayanır. Beşinci Marvel Sinematik Evreni filmidir. Ayrıca Yenilmezler filminden önce çekilmiştir. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin başrollerinde Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones ve Sebastian Stan yer alıyor.
1. Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç, ABD'nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkmış, artık Kaptan Amerika olmuştur. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşmak ve ülkesine yardım etmek zorundadır.
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