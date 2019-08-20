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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

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İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Joe Johnston’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2011 yapımı sinema filmi İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi beyaz perde ardından Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. Peki, İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, 2011 yapımı Amerika Birleşik Devletleri filmi. Steve Rogers'ın süper kahraman oluşunu anlatır. Marvel'ın Captain America çizgi-romanına dayanır. Beşinci Marvel Sinematik Evreni filmidir. Ayrıca Yenilmezler filminden önce çekilmiştir. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin başrollerinde Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones ve Sebastian Stan yer alıyor.

1. Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç, ABD'nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkmış, artık Kaptan Amerika olmuştur. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşmak ve ülkesine yardım etmek zorundadır.

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