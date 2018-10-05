İlk fragman geldi
Muhteşem İkili dizisinin ilk fragmanı yayında! Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in olduğu "Muhteşem İkili" yakında Kanal D'de Başlıyor!
Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise, Çağatay Tosun'un oturduğu dizide İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat verecek.
Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla çok konuşulacak "Muhteşem İkili" yakında izleyicisiyle buluşacak!
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