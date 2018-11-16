İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünde işler karışıyor! 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Eğlence dolu bölümleriyle cumartesi akşamları ekranlara gelen Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo - Can'ın, bu hafta yayınlanacak 4. bölümünde, ağaçtan düşen Can'ın hafızası yerine gelir ve olaylar karışır. Peki, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünde başka neler olacak? Yeni bölüm fragmanlarında neler var?
Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi ve Burak Hakkı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İkizler Memo - Can'ın 17 Kasım'da yayınlanacak 4. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren 2. fragman da diziseverlerle paylaşıldı. İşte, İkizler Memo - Can'ın yeni bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo – Can’ın bu haftaki bölümünde; Yaren ve Osman kaçmaya karar verir. Mahmut bunu fark edince tüfeğiyle Osman’ın peşine düşer. Can ise yavru bir kediyi kurtarmaya çalışırken ağaçtan düşer. Hafızası geri gelmeye başlar. Can’ın garip hareketleri şaşkınlık konusu olur.
Osman Yaren’le evlenmeye karar verir. Yıldırım nikahı ile evleneceklerdir. Ancak Mahmut’un bu oyunu bozmaya niyeti vardır. Sibel, Onur’a evlenmek için baskı yapar. Can duruma tepki gösterir. Onur, Can’ın tepkisi nedeniyle Sibel’den ayrılır. Bunu kendine yediremeyen Sibel, Onur’dan koparmaya çalıştığı parayı bu sefer Can’ı kaçırıp fidye yoluyla almaya karar verir. Sibel mafyaya başvurur. Mafya Can’ı kaçırır. Bunu gören Memo kardeşini kurtarmak için peşlerine düşer.
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