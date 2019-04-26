İkizler Memo-Can'ın 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman baba oluyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen İkizler Memo - Can'ın 23. bölüm fragmanı yayınlandı. 27 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümünde Osman baba olacağını öğrenecek. Peki, İkizler Memo-Can'ın 23. bölümünde başka neler olacak? İşte, İkizler Memo-Can'ın yeni bölümüne ilişkin bazı bilgiler ve 23. bölüm fragmanı.
Bebekken birbirinden ayrılan iki kardeşin öyküsünü ele alan İkizler Memo-Can'ın yeni bölümü yine izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. İkizler Memo-Can'ın bu hafta cumartesi günü ekranlara gelecek olan yeni bölümünde Yaren ile arası bozulan Osman, bir jest yapıp Yaren'in gönlünü almaya çalışacak. İşte, İkizler Memo-Can'ın yeni bölümüyle ilgili bazı detaylar.
İKİZLER MEMO-CAN'IN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yaren ile arası bozulan Osman, bir jest yapıp Yaren'in gönlünü almaya çalışır. Fakat bunu eline yüzüne bulaştırır. Alevlerden kalp yapmaya çalışırken kendini yakar. Bir şekilde Yaren'in gönlünü alan Osman'ı bir sürpriz beklemektedir. Yaren hamile olduğunu söyler. Baba olacağını öğrenen Osman, sevinçten deliye döner.
Diğer taraftan Memo ve ekibi iş başındadır. Kötülere karşı verdikleri savaştan bir kere daha galip çıkarlar. Memo ve Can'a misafir olarak gelen Şehmuz kaybolur. Şehmuz'u aramaya gelen akrabaları ise Osman'ı korkutarak bir an önce yeğenlerinin bulunmasını ister. Osman ve Memo detaylı bir araştırma yaparak Şehmuz'u bulmaya çalışır. Sonunda aradıklarını bulsalar da başlarına gelmeyen kalmaz.
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