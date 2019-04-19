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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
19.04.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

İkizler Memo - Can'ın 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Çocuklar Bedir'in peşinde

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İkizler Memo - Can'ın 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Çocuklar Bedir'in peşinde

Kanal D ekranlarında her hafta cumartesi günleri seyirci ile buluşan İkizler Memo - Can'ın 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek olan bölümünde izleyenler yine keyifli anlar yaşayacak. İkizler Memo- Can'ın 22. bölümünde tekgöz oyununu oynayan Bedir ortadan kaybolacak ve çocuklar, Bedir’in peşine düşecek. Peki, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak?

Bebekken birbirlerinden ayrılan iki kardeşin öyküsünü ele alan ve Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral gibi usta isimlerin yer aldığı İkizler Memo - Can'ın 20 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelecek olan bölümünün fragmanı yayınlandı. Peki İkizler Memo - Can'ın 22. bölümünde neler yaşanacak? İşte, İkizler Memo - Can'ın yeni bölüm fragmanı...

22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tekgöz oyununu oynayan Bedir ortadan kaybolmuştur. Çocuklar, Bedir’in peşine düşer. Çiğdem’in kuzeni Alya birkaç günlüğüne onlara misafir olarak gelir.

23 Nisan şenlikleri için Urfa’dan İstanbul’a gelen küçük ağa Şehmuz da malikhanede misafir edilir. Alya ile tanışan ağa Şehmuz, onu çok beğenir.
Mahmut eski aşkı Fahriye ile görüşür. Yaren ise Mahmut ve Fahriye’nin ilişkilerini kıskanır. Onlara engel olmaya çalışır. Osman ise Mahmut’tan kurtulmak için bu ilişkiyi destekler.

Osman yolda giderken bir çanta görür. İçi ağzına kadar para doludur. Osman’ın paralarla imtihanı çok olaylı olacaktır.

İKİZLER MEMO - CAN'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAŞANANLAR

Memo ve arkadaşları mahallede bir evi buluşma yeri yaparlar. Adları da artık "Beş Parmak Çetesi"dir. Kötülere karşı olacaklardır. Osman’ın evliliği hiç de beklediği gibi gitmez. Mahmut ona ızdırap olur. Altan, Osman’dan aldığı taktikleri Matmazele uygulamaya çalışınca ortalık karışır.

Osman kurye olarak işe başlar. Tabii ki bu işte de başına türlü maceralar gelecektir.

Dilek, Melek'i uzaklaştırma kararına uymadığı için göz altına aldırır. Memo, Dilek’e Melek’i bir daha görmeyeceğini yeter ki şikayetinden vazgeçmesini söyler.

 

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