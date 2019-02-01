İkizler Memo - Can'ın 12. bölüm fragmanları yayınlandı | Romantik dans yeni bölüme damga vuracak!
Eğlence dolu bölümleriyle cumartesi akşamları ekranlara gelen Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo - Can'ın, bu hafta yayınlanacak 12. bölümüne, Onur'un doğum günü partisinde Melek'le yaptığı romantik dans damga vuracak. Öte yandan, Memo ve arkadaşları, mahalledeki yerel seçim için anket düzenleyecek. Peki, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünde başka neler olacak? 12. fragmanlarında neler var?
Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi ve Burak Hakkı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İkizler Memo - Can'ın 2 Şubat'ta yayınlanacak 12. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, İkizler Memo - Can'ın 12. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo – Can’ın bu haftaki bölümünde; Onur’un doğum günü partisi için herkes bir gece kulübünde toplanır. Tüm gözler Melek’in üstündedir. Yaren’e bir deneme çekimi teklifi gelir. Ancak Osman ve Mahmut bu konuya pek sıcak bakmamaktadır.
Mahallede yerel seçim telaşı vardır. Prostat muhtarlığa adaylığını koyar. Memo ve arkadaşları seçim anketi düzenler. Öte yandan Memo ve arkadaşlarının çıkardığı mahalle gazetesi yayınladığı haberler nedeniyle mahalleliyi birbirine düşürür.
Onur, Melek ve ikizler hafta sonu tatili için Kartalkaya’ya gitmeye karar verirler. Ancak peşlerinde onları takip eden tehlikeli biri de olacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Sevilen dizinin ekranlara gelen bir önceki bölümünde; Osman bir alışveriş merkezinde Noel baba kılığına girip çocuklara oyuncak dağıtma işine girer. Suat ve Fuat da aynı yerde Noel baba olarak işe girmiştir. Mahmut’un kahvesine filmciler gelir. Yönetmen, Yaren’i de filmde oynatmak ister. O esnada kahvenin önünden geçmekte olan Osman çekilen sahneyi gerçek zannederek müdahale eder.
Memo okuldaki futbol turnuvasına katılır, Can da Memo’nun yerine matematik sınavına girer. Ama işler hiç de iki kafadarın planladıkları gibi gitmeyecektir. Memo mahallede bir gazete çıkarmaya karar verir. Bütün arkadaşları da ona yardımcı olacaktır. Onur’un doğum gününde herkes malikanede toplanır. Ancak dışarda davetsiz bir misafir bulunmaktadır.
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