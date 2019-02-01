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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.02.2019 - 18:59, Son Güncelleme:

İkizler Memo - Can'ın 12. bölüm fragmanları yayınlandı | Romantik dans yeni bölüme damga vuracak!

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İkizler Memo - Can'ın 12. bölüm fragmanları yayınlandı | Romantik dans yeni bölüme damga vuracak!

Eğlence dolu bölümleriyle cumartesi akşamları ekranlara gelen Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo - Can'ın, bu hafta yayınlanacak 12. bölümüne, Onur'un doğum günü partisinde Melek'le yaptığı romantik dans damga vuracak. Öte yandan, Memo ve arkadaşları, mahalledeki yerel seçim için anket düzenleyecek. Peki, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünde başka neler olacak? 12. fragmanlarında neler var?

Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi ve Burak Hakkı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İkizler Memo - Can'ın 2 Şubat'ta yayınlanacak 12. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, İkizler Memo - Can'ın 12. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...

İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo – Can’ın bu haftaki bölümünde; Onur’un doğum günü partisi için herkes bir gece kulübünde toplanır. Tüm gözler Melek’in üstündedir. Yaren’e bir deneme çekimi teklifi gelir. Ancak Osman ve Mahmut bu konuya pek sıcak bakmamaktadır.

Mahallede yerel seçim telaşı vardır. Prostat muhtarlığa adaylığını koyar. Memo ve arkadaşları seçim anketi düzenler. Öte yandan Memo ve arkadaşlarının çıkardığı mahalle gazetesi yayınladığı haberler nedeniyle mahalleliyi birbirine düşürür.

Onur, Melek ve ikizler hafta sonu tatili için Kartalkaya’ya gitmeye karar verirler. Ancak peşlerinde onları takip eden tehlikeli biri de olacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sevilen dizinin ekranlara gelen bir önceki bölümünde;  Osman bir alışveriş merkezinde Noel baba kılığına girip çocuklara oyuncak dağıtma işine girer. Suat ve Fuat da aynı yerde Noel baba olarak işe girmiştir. Mahmut’un kahvesine filmciler gelir. Yönetmen, Yaren’i de filmde oynatmak ister. O esnada kahvenin önünden geçmekte olan Osman çekilen sahneyi gerçek zannederek müdahale eder.

Memo okuldaki futbol turnuvasına katılır, Can da Memo’nun yerine matematik sınavına girer. Ama işler hiç de iki kafadarın planladıkları gibi gitmeyecektir. Memo mahallede bir gazete çıkarmaya karar verir. Bütün arkadaşları da ona yardımcı olacaktır. Onur’un doğum gününde herkes malikanede toplanır. Ancak dışarda davetsiz bir misafir bulunmaktadır.

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