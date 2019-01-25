İkizler Memo - Can'ın 11. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde ortalık karışıyor
Eğlence dolu bölümleriyle cumartesi akşamları ekranlara gelen Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo - Can'ın, bu hafta yayınlanacak 11. bölümünde, Memo ve Can mahalle arkadaşlarıyla birlikte bir semt gazetesi çıkarmaya karar verince ortalık karışacak. Peki, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünde başka neler olacak? Yeni bölüm fragmanlarında neler var?
Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi ve Burak Hakkı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İkizler Memo - Can'ın 26 Ocak'ta yayınlanacak 11. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, İkizler Memo - Can'ın 11. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo – Can’ın bu haftaki bölümünde; Osman bir alışveriş merkezinde Noel baba kılığına girip çocuklara oyuncak dağıtma işine girer. Suat ve Fuat da aynı yerde Noel baba olarak işe girmiştir.
Mahmut’un kahvesine filmciler gelir. Yönetmen, Yaren’i de filmde oynatmak ister. O esnada kahvenin önünden geçmekte olan Osman çekilen sahneyi gerçek zannederek müdahale eder. Memo okuldaki futbol turnuvasına katılır, Can da Memo’nun yerine matematik sınavına girer. Ama işler hiç de iki kafadarın planladıkları gibi gitmeyecektir.
Memo mahallede bir gazete çıkarmaya karar verir. Bütün arkadaşları da ona yardımcı olacaktır. Onur’un doğum gününde herkes malikanede toplanır. Ancak dışarda davetsiz bir misafir bulunmaktadır.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Sevilen dizinin ekranlara gelen bir önceki bölümünde; Memo artık malikanede yaşamaya başlar ama buradaki düzene alışması zaman alacaktır.
Melek oğlunun yokluğunu çok arar ama Memo için ayakta kalması gerekmektedir. Mahmut, Osman’ı yemek yapıp mahallede satması için yönlendirir. Büyük ümitlerle başladığı bu iş Osman’ın başına yine belalar açacaktır. Onur ve Melek’i bir arada görmek isteyen ikizler, anne ve babalarına sevimli bir oyun oynayacaktır.
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