“İkizler Memo-Can” ın ilk tanıtımı yayınlandı!
Kanal D’de yakında yeni bir aile komedisi başlıyor: Memo-Can İkizler. Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği dizinin başrollerini Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar ve Atilla Saral paylaşıyor.
Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği başrollerini Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral’ın paylaştığı yeni dizisi “İkizler Memo-Can” ın ilk tanıtımı yayınlandı.
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