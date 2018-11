İkizler Memo - Can 3. bölüm fragmanında olayların seyri değişiyor

İkizler Memo - Can dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Melek'in sağlık durumu giderek daha riskli hale gelir ve ameliyat için geri sayım başlar. İşte, İkizler Memo - Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Osman’ın nezarete düşmesine çok üzülen Yaren, Hayati’den şikayetini geri almasını ister ve Osman salıverilir.

Memo’yu Can zanneden fidyeciler onu kaçırıp bir evde hapseder. Memo’nun ortalarda olmadığını fark eden malikane sakinleri onu her yerde aramaya başlar. Diğer yandan Memo türlü hilelerle fidyecilerin elinden kurtulmaya çalışmaktadır. Polis de olaya el koyar. Her yerde Memo’yu aramaya başlarlar.

Hala Onur’la evlenemediği için bu durumdan Can'ı sorumlu tutan Sibel yeni planlar peşindedir. Mahallede ise Melek’i kurtarma çabaları sürmektedir. Osman ve Can para kazanabilmek için her yolu denerler. Memo’nun arkadaşları da onlara yardım eder. Ama ameliyat için gereken paranın ancak küçük bir kısmını kazanabilmişlerdir. Ancak bir akşam Melek ‘in kapısının önüne konan bir çanta ise her şeyi değiştirecektir.