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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
15.02.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

İkizler Memo Can 14. bölüm fragmanında Altan ve Matmazel zor durumda

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İkizler Memo Can 14. bölüm fragmanında Altan ve Matmazel zor durumda

İkizler Memo Can dizisi yayınlanan 14. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Memo ve Can bu defa kafayı Altan ve Matmazel'e takıyor. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.

İkizler Memo Can dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Memo ve Can yaramazlık peşinde. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, Yaren’i oyunculuk sevdasından vazgeçirmeye çalışmak için elinden geleni yapar. Yaren’in setine gider ve ortalığı karıştırır. Sete oyuncu olarak girip Yaren’in rol arkadaşına dayak atar.

Yaren kariyeri ve Osman arasında kalır. Vereceği karar herkesi şaşırtacaktır. Mahalleli çocuklar bekçi Hamdi’nin görev başında uyurken fotoğraflarını çekip Memo’ya gönderirler. Amaç şantajdır

Sibel, İbrahim’i kullanıp Alkanlar malikanesine tekrar girmeyi planlar. Malikhanenin bahçesine bağlanan koyun ortalığı bir anda karıştıracaktır. Melek topladığı kağıtların içinde bir koli kitap bulur. Bu kitaplar Melek’e yeni bir yol açacaktır.

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