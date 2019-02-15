İkizler Memo Can 14. bölüm fragmanında Altan ve Matmazel zor durumda
İkizler Memo Can dizisi yayınlanan 14. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Memo ve Can bu defa kafayı Altan ve Matmazel'e takıyor. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
İkizler Memo Can dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Memo ve Can yaramazlık peşinde. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman, Yaren’i oyunculuk sevdasından vazgeçirmeye çalışmak için elinden geleni yapar. Yaren’in setine gider ve ortalığı karıştırır. Sete oyuncu olarak girip Yaren’in rol arkadaşına dayak atar.
Yaren kariyeri ve Osman arasında kalır. Vereceği karar herkesi şaşırtacaktır. Mahalleli çocuklar bekçi Hamdi’nin görev başında uyurken fotoğraflarını çekip Memo’ya gönderirler. Amaç şantajdır
Sibel, İbrahim’i kullanıp Alkanlar malikanesine tekrar girmeyi planlar. Malikhanenin bahçesine bağlanan koyun ortalığı bir anda karıştıracaktır. Melek topladığı kağıtların içinde bir koli kitap bulur. Bu kitaplar Melek’e yeni bir yol açacaktır.
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