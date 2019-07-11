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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
11.07.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

İkimizin Yerine filminin oyuncuları kimler?

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İkimizin Yerine filminin oyuncuları kimler?

İkimizin Yerine filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmenliğini Umur Turagay'in, senaryosunu Pınar Bulut'un, yapımcılığını Tunay Vural'ın üstlendiği İkimizin Yerine, 2016 yılında vizyona girmişti. Peki, İkimizin Yerine filminin oyuncuları kimler?

Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler gibi iki popüler ve yetenekli bir ismi bir araya getiren İkimizin Yerine’nin oyuncu kadrosunda Zerrin Tekindor, İştar Gökseven, Özgür Emre Yıldırım, Merve Çağıran, Aslı Bekiroğlu yer alıyor. 21 Ekim 2016'da vizyona giren film, farklı hayatlarına rağmen birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışan iki aşığın öyküsün anlatıyor.

İKİMİZİN YERİNE KONUSU

Küçük bir kasabada yaşayan ve sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek ailesinin kendisine dayattığı hayatın içinde sıkışıp kalmış genç bir kadındır. Hayata dair çözülmeyen soruları olan genç kadın kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan ile karşılaşınca her şey değişir. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de kendini Çiçek’e aşık olmaktan alıkoyamaz. İkili arasında büyük bir aşk başlar.

 

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