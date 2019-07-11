İkimizin Yerine filminin oyuncuları kimler?
İkimizin Yerine filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmenliğini Umur Turagay'in, senaryosunu Pınar Bulut'un, yapımcılığını Tunay Vural'ın üstlendiği İkimizin Yerine, 2016 yılında vizyona girmişti. Peki, İkimizin Yerine filminin oyuncuları kimler?
Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler gibi iki popüler ve yetenekli bir ismi bir araya getiren İkimizin Yerine’nin oyuncu kadrosunda Zerrin Tekindor, İştar Gökseven, Özgür Emre Yıldırım, Merve Çağıran, Aslı Bekiroğlu yer alıyor. 21 Ekim 2016'da vizyona giren film, farklı hayatlarına rağmen birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışan iki aşığın öyküsün anlatıyor.
İKİMİZİN YERİNE KONUSU
Küçük bir kasabada yaşayan ve sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek ailesinin kendisine dayattığı hayatın içinde sıkışıp kalmış genç bir kadındır. Hayata dair çözülmeyen soruları olan genç kadın kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan ile karşılaşınca her şey değişir. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de kendini Çiçek’e aşık olmaktan alıkoyamaz. İkili arasında büyük bir aşk başlar.
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