İftarlık Gazoz filminin oyuncuları kimler?
İftarlık Gazoz filmi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 2016 yapımı İftarlık Gazoz, 70'li yılların başında bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem ve Gazozcu Cibar Kemal Usta’nın yollarının kesişme hikayesini anlatıyor. Peki, İftarlık Gazoz filminin oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı İftarlık Gazoz'un başrollerini Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlak paylaşıyor. İkiliye kadroda Okan Avcı, Yılmaz Bayraktar, Macit Koper, Ummu Putgul eşlik ediyor. 8 Ocak 2016 tarihinde Kanyon AVM’de yapıldı. Film 29 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.
Konusu
70'li yılların başında bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem zeki ve başarılı bir öğrencidir. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini iyi değerlendirmek için ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zar zor izin alan Adem gazozcu çırağı olarak Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Ramazan ayının ilk günleridir Adem camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Küçük yaşta olduğu için ailesi bu duruma izin vermez o da ailesinden gizli oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem'i çok yormuştur. Susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu sorunlar onu bir maceranın içine sürükler.
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