Hostes Reyhan Hanım….
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün Nilgün Hanım, Reyhan Hanımın giydiği kıyafeti hosteslerin üniformasına benzetince eğlence başlamış oldu.
Tüm kayınvalide ve gelinler haftanın finaline yakışan şıklıkları ile göz doldurdular. Özellikle Nilgün Hanım, Reyhan Hanımın kıyafetine övgüler yağdırdı. Reyhan Hanım’ın kıyafeti hostes üniformalarına benzetilince, Reyhan Hanım sahneye çıktı. Uçakta acil durum talimatlarını el ve kol hareketleri ile anlatan hostesler gibi talimatlar veren Reyhan Hanım’ın özellikle çıkış kapısına iki Songül Hanımı yollaması ve elenmelerini istemesi tatlı bir tartışma çıkardı.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle