Hormon bozukluğu tedavisi gören Gülseren değişimiyle şaşırttı
Hormon bozukluğu sonucu yüzünde belirginleşen sakalları nedeniyle sokağa bile çıkamayan Gülseren Hanım, katıldığı gündüz kuşağı programıyla yepyeni bir görünüme kavuştu. Sakalları yüzünden çevresi tarafından dışlandığını söyleyen Gülseren’in yeni görüntüsü hem stüdyodakileri hem de ekran karşısındakileri etkiledi.
Sakalları yüzünden hayatı alt üst olan Gülseren Hanım, son çare olarak Zahide Yetiş’ten yardım istemişti. Durumunu ve yaşadıklarını anlatan Gülseren Hanım, Zahide Yetiş'ten kendisine yardım edeceğine dair söz almıştı. Türkiye tarafından “Sakallı Kadın” olarak bilinen Gülseren Hanım’ın hormon bozukluğu tedavisi sonuç vermeye başladı. Tedavi süreci kapsamında ilk kez ekranlara çıkan genç kadın son haliyle eşini ve izleyenleri şaşırttı. Karısının değişimi karşında şaşkınlığını gizleyemeyen Gülseren'in eşi, "Aşkım çok güzel olmuş" diyerek elindeki çiçekleri eşine uzattı.
HORMON BOZUKLUĞU NEDİR?
Hormonlar; metabolizmanın, su ve elektrolit alışverişinin, büyümenin, seksüel gelişimin ve seksüel fonksiyonların regülatörleri olarak hayati öneme sahiptirler. Hormonların yokluk, azlık ve fazlalıkları çeşitli hastalık belirtilerine yol açar; bazılarının yokluğu ölüme neden olur. Bu nedenle hekimlikte bir endokrin organın hipofonksiyonunu veya bir hormonun eksikliğini zamanında saptayarak eksik hormonu yerine koymak önemlidir
Bir endokrin organın hiperfonksiyonu da hastalık belirtilerine neden olabilir. Hormon üretiminde patoloji, kandaki hormon miktarının veya karakteristik hormon yıkılım ürünlerinin kantitatif tayini ile saptanabilir. Ayrıca kan plazmasındaki inorganik veya organik maddelerin normal konsantrasyonlarında değişiklik de ilgili maddenin metabolizması üzerine etkili hormonun etkisindeki patolojileri tanımaya yardımcı olur.
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