Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran soru: Histoloji nedir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu. Tarih bilimi, duygu bilimi, doku bilimi ve ruh bilimi gibi şıkların yer aldığı büyük para ödülüne sahip olan soru şu şekilde: "Histoloji nedir? İşte, o sorunun yanıtı haberimizde.
ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 18 Ocak Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Histoloji nedir? sorusunun yanıtı.
SORU:
Histoloji nedir?
A: Tarih bilimi
B: Duygu bilimi
C: Doku bilimi
D: Ruh bilimi
Doğru cevap: C: Doku bilimi
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