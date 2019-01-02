Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2019 yarışmacı adayı Hikmet Tuğsuz nereli?
Hikmet Tuğsuz, Survivor 2019 yarışmacı adayları arasında yer alıyor. Halk oylamasının ardından seçilmesi halinde Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında yer alacak olan Hikmet Tuğsuz, birçok kişinin araştırdığı isim oldu. Peki, Hikmet Tuğsuz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merakla araştırılan o isim hakkında bazı bilgiler
Hikmet Tuğsuz, 1987 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Aktif olarak yaptığı sporu bıraktıktan sonra Milli Takım antrenörlüğüne başlayan Hikmet Tuğsuz, sporcu kontenjanıyla dahil olduğu üniversiteyi tamamlamış ve Avrupa Şampiyonalarına katılmıştır.
Decathlon'da 8 sene boyunca Türkiye şampiyonluğunu elinden bırakmayan Tuğsuz, 10 branşı arka arkaya yapabilme yeteneğine sahip olduğunu ifade ediyor.
Atletizm alanında 'Deli Hikmet' olarak anılan Hikmet Tuğsuz, arkadaşlarının önerisiyle Survivor'un kendisine göre bir parkur olduğunu düşünmüş ve başvuruda bulunmuştur.
Yemek seçmediğini ve yörük çocuğu olduğunu vurgulayan Hikmet Tuğsuz, Torosların ruhu ile Yunan yarışmacılara meydan okuyor.
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