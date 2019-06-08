Heykel yaparken yüzümü yaktım
ARZUM Onan, Anjelika Akbar’ın TRT 2’de yayınlanan “Anjelika Akbar ile Sesler” programına konuk oldu.
Onan programda heykel sanatına başlama sürecinden, oyunculuk kariyerine ve ailesine dair merak edilenleri anlattı. Oyunculuğa ara vererek heykel sanatına yönelen Onan, “Plastik sanatlara hep ilgim vardı. Heykel benim duygularımı ifade etme biçimim. Yaş ilerledikçe bu duygularımı ifade etme ihtiyacı duydum” dedi. İlk zamanlarda yaşadığı talihsizlikleri de paylaşan Onan, “Heykel yaparken yüzümü de yaktım, parmaklarım da zarar gördü. Hatta ilk defa kaynak kullandığım zamanlarda sadece göz çevremi korudum. Yüzümü korumadım ve yüzümü yaktım. Şu an geçti. Şimdi kaynak en sevdiğim materyal oldu heykel yaparken” diye konuştu. Eşi Mehmet Aslantuğ’un bu talihsizlik sonrası telaşını “Mehmet kaynaktan dolayı yüzümü yaktıktan sonra ‘Kaynak şart mıydı’ dedi. Sonra benimle gurur duydu” diyerek paylaştı.
Mehmet’ten çok şey öğrendim
EŞİ Mehmet Aslantuğ’un oyunculuk kariyerinde büyük şans olduğunu belirten Arzum Onan, “Oyunculuğa Mehmet’le başladım. Yıllarca birlikte çalıştık. O benden değil ama ben ondan çok şey öğrendim. Oyunculuk kariyerine Mehmet’le başlamam benim için büyük şans” dedi.
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