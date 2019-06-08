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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.06.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Heykel yaparken yüzümü yaktım

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Heykel yaparken yüzümü yaktım

ARZUM Onan, Anjelika Akbar’ın TRT 2’de yayınlanan “Anjelika Akbar ile Sesler” programına konuk oldu.

Onan programda heykel sanatına başlama sürecinden, oyunculuk kariyerine ve ailesine dair merak edilenleri anlattı. Oyunculuğa ara vererek heykel sanatına yönelen Onan, “Plastik sanatlara hep ilgim vardı. Heykel benim duygularımı ifade etme biçimim. Yaş ilerledikçe bu duygularımı ifade etme ihtiyacı duydum” dedi. İlk zamanlarda yaşadığı talihsizlikleri de paylaşan Onan, “Heykel yaparken yüzümü de yaktım, parmaklarım da zarar gördü. Hatta ilk defa kaynak kullandığım zamanlarda sadece göz çevremi korudum. Yüzümü korumadım ve yüzümü yaktım. Şu an geçti. Şimdi kaynak en sevdiğim materyal oldu heykel yaparken” diye konuştu. Eşi Mehmet Aslantuğ’un bu talihsizlik sonrası telaşını “Mehmet kaynaktan dolayı yüzümü yaktıktan sonra ‘Kaynak şart mıydı’ dedi. Sonra benimle gurur duydu” diyerek paylaştı.

Mehmet’ten çok şey öğrendim

EŞİ Mehmet Aslantuğ’un oyunculuk kariyerinde büyük şans olduğunu belirten Arzum Onan, “Oyunculuğa Mehmet’le başladım. Yıllarca birlikte çalıştık. O benden değil ama ben ondan çok şey öğrendim. Oyunculuk kariyerine Mehmet’le başlamam benim için büyük şans” dedi.

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