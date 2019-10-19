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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
19.10.2019 - 00:02, Son Güncelleme:

Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17. bölümde neler oldu?

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Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17. bölümde neler oldu?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai, bu hafta 17. bölüm ile yayınlandı. Hercai'nin son bölümünde, Miran babaannesinin Reyyan'a yaptığı kötülüğün telafisi için büyük bir adım attı. Şadoğlu ailesinin suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışan Hazar ise geçmişin peşine düştü. Peki, Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17. bölümde neler oldu? İşte, merak edilenler.

Cuma akşamları yayınlanan Hercai, 18 Ekim tarihinde ekranlara geldi. Hercai'nin son bölümünde Reyyan'ın kaçırılması sonrası iki aile arasındaki ipler yine gergindi. Dizideki heyecanlı anların ardından Hercai'nin haftaya yayınlanacak olan bölümü şimdiden merak konusu oldu. Peki, Hercai'nin 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölümle ilgili detaylar.

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder.

Miran babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yaptığı hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçu olmadığını kanıtlama çalışan Hazar, diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir.

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