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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
Haber Giriş: 10.10.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

Hercai'nin son bölümü sonrası 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Hercai'nin son bölümü sonrası 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, cuma akşamı 16. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Hercai'nin son bölümünde Şadoğlu çiftliği Reyyan'ın kaçırılması sonrası karıştı. Yaşanan heyecanlı anların ardından, haftaya yayınlanacak olan 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Miran'ın söylediği "Bana hep böyle sıkı sarıl aramıza hiçbirşey girmesin" sözleri damga vurdu. İşte, Hercai'nin yeni bölüm fragmanından görüntüler..

Akın Akınöz, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi oyuncuların yer aldığı Hercai, 11 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlandı. Merak uyandıran Hercai'nin 16. bölümünde Miran yıllardır devam eden düşmanlığı göz ardı ederek, Hazar Şadoğlu ile iş birliği yaptı. Dizinin son bölümünün hemen ardından 17. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Peki, Hercai'nin 17. bölümünde neler olacak?  İşte, Hercai'nin yeni bölümüne dair detaylar...

HERCAİ'NİN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran yıllardır devam eden düşmanlığı göz ardı ederek, Hazar Şadoğlu ile iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın artık Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce konuşulmayan gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlar.

Hem Şadoğlu ailesi hem de Miran Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.

 

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