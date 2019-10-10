Hercai'nin son bölümü sonrası 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, cuma akşamı 16. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Hercai'nin son bölümünde Şadoğlu çiftliği Reyyan'ın kaçırılması sonrası karıştı. Yaşanan heyecanlı anların ardından, haftaya yayınlanacak olan 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Miran'ın söylediği "Bana hep böyle sıkı sarıl aramıza hiçbirşey girmesin" sözleri damga vurdu. İşte, Hercai'nin yeni bölüm fragmanından görüntüler..
Akın Akınöz, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi oyuncuların yer aldığı Hercai, 11 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlandı. Merak uyandıran Hercai'nin 16. bölümünde Miran yıllardır devam eden düşmanlığı göz ardı ederek, Hazar Şadoğlu ile iş birliği yaptı. Dizinin son bölümünün hemen ardından 17. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Peki, Hercai'nin 17. bölümünde neler olacak? İşte, Hercai'nin yeni bölümüne dair detaylar...
HERCAİ'NİN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran yıllardır devam eden düşmanlığı göz ardı ederek, Hazar Şadoğlu ile iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın artık Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce konuşulmayan gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlar.
Hem Şadoğlu ailesi hem de Miran Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.
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