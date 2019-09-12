Hercai yeni sezon ne zaman? Hercai 13 bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
İlgi gören televizyon dizisi Hercai'nin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merak dolu bir sezon finali ile sevenlerine kısa süreliğine veda eden Hercai, yeni sezonu ile yeniden seyirci karşısına çıkacak. Dizinin ekranlara dönmesi için bekleyiş devam ederken Hercai 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Hercai yeni sezon ne zaman? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.
Akın Akınöz, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi oyuncuların yer aldığı Hercai, yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hercai'nin merakla beklenen 13. bölüm tanıtım fragmanına Miran ile Reyyan birbirine girecek ve Reyyan adeta isyen edecek. İşte, Hercai yeni sezon tanıtım fragmanı ve ekranlara döneceği tarihle ilgili bilgiler.
HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN?
12. bölümü ile sezon finali yapan Hercai yeni sezonu ile 20 Eylül Cuma akşamı Atv ekranlarında başlıyor.
HERCAİ 13. BÖLÜM TANITIM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan’dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey’in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan’ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran’la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat’ın, Gönül’ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat’la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.
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