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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
12.09.2019 - 20:21, Son Güncelleme:

Hercai yeni sezon ne zaman? Hercai 13 bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı

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Hercai yeni sezon ne zaman? Hercai 13 bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı

İlgi gören televizyon dizisi Hercai'nin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merak dolu bir sezon finali ile sevenlerine kısa süreliğine veda eden Hercai, yeni sezonu ile yeniden seyirci karşısına çıkacak. Dizinin ekranlara dönmesi için bekleyiş devam ederken Hercai 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Hercai yeni sezon ne zaman? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.

Akın Akınöz, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi oyuncuların yer aldığı Hercai, yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hercai'nin merakla beklenen 13. bölüm tanıtım fragmanına Miran ile Reyyan birbirine girecek ve Reyyan adeta isyen edecek. İşte, Hercai yeni sezon tanıtım fragmanı ve ekranlara döneceği tarihle ilgili bilgiler.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

12. bölümü ile sezon finali yapan Hercai yeni sezonu ile 20 Eylül Cuma akşamı Atv ekranlarında başlıyor.

HERCAİ 13. BÖLÜM TANITIM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan’dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey’in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan’ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran’la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat’ın, Gönül’ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat’la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

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