Her Yerde Sen'in final fragmanı yayınlandı! Her Yerde Sen'in son bölümünün özeti
Fox TV'deki yolculuğuna devam eden Her Yerde Sen dizisi final bölümü ile cumartesi akşamı sevenlerine veda edecek. Her Yerde Sen dizisi izleyenleri final bölümünde birbirinden sürpriz anlara tanık olacak. Dizinin yayınlanacak olan 23. son bölümünde Demir, Burak ve Eylül şirketle ilgili önemli bir karar alacak. Peki, Her Yerde Sen'in finalinde başka neler olacak? İşte, merak edilenler.
Her Yerde Sen dizisi, 23. bölümü ile 23 Kasım Cumartesi akşamı izleyenlere veda edecek. Dizinin son bölümünde, Demir Selin’e, Selin de Demir’e sürpriz yapmak için kolları sıvayacak. Peki, Her Yerde Sen'in son bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin finalinde yaşanacaklar.
SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Artemim mali soruşturma geçirirken Demir, Burak ve Eylül şirketle ilgili önemli bir karar alır. Bütün ekip Muharrem ve Leyla için bir araya gelir. Bu mutlu günde Demir Selin’e, Selin de Demir’e sürpriz yapmak için kolları sıvar. Ancak birbirlerine süpriz yapmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır.
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