Her Yerde Sen bitiyor mu? Her Yerde Sen final mi yapıyor?
Her Yerde Sen bitiyor mu sorusu, diziyi yakından takip eden pek çok izleyicinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Başrollerinde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Her Yerde Sen dizisi hakkında sosyal medya üzerinden gündeme gelen final yapacağı iddiası, diziyi takip eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, Her Yerde Sen bitiyor mu ve final yapacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Her Yerde Sen, final yapıp yapmayacağı ile gündemde yer almaya başladı. 21 haftadır Fox TV'deki yolculuğuna devam eden Her Yerde Sen dizisi, son günlerde sosyal medya üzerinden yükselen sesler dolayısıyla izleyicilerin kafasında soru işareti yarattı. Pek çok izleyici, dizinin yeterince reyting alamaması dolayısıyla biteceği yönünde görüşlerini paylaşmış ve bu konuda bir kamuoyu yaratma girişiminde bulunmuştu.
Yapım ve yayın ekibi tarafından bu konu hakkında herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.
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