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Televizyon
Haber Giriş: 28.12.2019 - 15:39,Son Güncelleme:/

Hekimoğlu son bölüm kesintisiz, tek parça izle

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Hekimoğlu son bölüm kesintisiz, tek parça izle

Hekimoğlu dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından diziyi kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenleri için Hekimoğlu dizisinin son bölümü izleme imkanı haberimizde. Peki Hekimoğlu dizisinin son bölümününde neler yaşandı?

Hekimoğlu 2. Bölümde gece terörü atakları yaşayan genç, Ateş Hekimoğlu'nun ilgisini çeker ve sonuç herkes için şaşırtıcı olur.

Hekimoğlu 24 Aralık Salı yayınlanan son bölümde Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu sonunda yine haklı çıkmayı başarır. Hekimoğlu'nun bu başarısı İpek ve Orhan'ı da epeyce mutlu eder. Onun zor biri olduğunu bilen İpek aynı zamanda çok da başarılı bir doktor olduğunu görmezden gelmez.

Öte yandan yakın arkadaşı Orhan'daki değişim de Hekimoğlu'nun dikkatinden kaçmaz. Onun özel hayatındaki sıkıntıyı fark eden Ateş Hekimoğlu, tek arkadaşı olan Orhan'ın derdine ortak olmak ister ancak Orhan henüz ona olanları anlatma konusunda kararlı değildir.

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