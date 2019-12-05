Hekimoğlu hangi günler yayınlanıyor? İşte, Hekimoğlu dizisinin ilk fragmanları!

Hekimoğlu dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 3 ayrı fragman yayınlayan dizide birbirinden iddialı isimler başrolde yer alıyor. Peki, Hekimoğlu dizisi ne zaman ve hangi günler yayınlanacak? İşte, Hekimoğlu dizisinin yayınlanacağı tarih hakkında bazı bilgiler

HEKİMOĞLU DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hekimoğlu dizisi 17 Aralık Salı günü itibariyle her salı günü izleyici karşısına çıkacak.

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla Kanal D'de başlıyor! Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.