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Televizyon
17.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hekimoğlu bu akşam ekranda

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Hekimoğlu bu akşam ekranda

Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen “Dr. House” dizisinin Türkiye uyarlaması “Hekimoğlu” başlıyor.

 İzleyicinin merakla beklediği “Hekimoğlu” ilk bölümüyle ekranda... Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt’un yaptığı dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Hülya Gezer’in oturduğu dizinin konusu şöyle: Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.

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