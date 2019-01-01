Hazar Ergüçlü ‘Artık daha cesurum’
Hazar Ergüçlü, Marie Claire ocak sayısına kapak pozu verdi, ‘Artık daha cesurum’dedi
Ergenlik sıkıntılarını daha kolay atlatmak için ailesinin yönlendirmesiyle 16 yaşında tiyatroyla başladığı oyunculukta zirveye yerleşen Hazar Ergüçlü, 2018’e damga vurdu.
Nuri Bilge Ceylan imzalı ‘Ahlat Ağacı’ ile Cannes’da övgüleri toplayan, Netflix dizisinde baş rolde oynayan, ocakta BBC dizisinde konuk oyunculuk yapacak olan Hazar Ergüçlü, iddiasını yeni yıla da taşıdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle