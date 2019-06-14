Hayat Öpücüğü filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Hayat Öpücüğü filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. BKM yapımcılığında izleyici karşısına çıkan Hayat Öpücüğü’nün yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İşte, Hayat Öpücüğü filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Hayat Öpücüğü, 2015 yapımı Türk filmi. Şenol Sönmez'in yönettiği filmin başrollerini Ali Sunal ve Hatice Şendil paylaşıyor. İkiliye kadroda Ayda Aksel, Ahmet Saraçoğlu ve Janset eşlik ediyor. Hatice Şendil'in ilk sinema deneyimi olan film, duygusal bir aşk hikâyesini konu ediniyor. Film 9 Ekim 2015'te vizyona girmiştir.
FİLMİN KONUSU
Maceradan ve hastalıktan ölesiye korkan Metin bir gün yaşam dolu Hayat’a rastlar. Kavgalarla başlayan ilişkileri bir hayat öpücüğü gibi ikisinin de hayatını değiştirir ve Metin bu aşk sayesinde yaşamanın hayatta kalmaktan fazlası olduğunu öğrenir. Yaşamı böylesine seven ve yaşamdan böylesine korkan bu iki insan bütün imkansızlıklara rağmen birlikte mutlu olmayı becerebilecek midir?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle