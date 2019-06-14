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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.06.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Hayat Öpücüğü filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Hayat Öpücüğü filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hayat Öpücüğü filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. BKM yapımcılığında izleyici karşısına çıkan Hayat Öpücüğü’nün yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İşte, Hayat Öpücüğü filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Hayat Öpücüğü, 2015 yapımı Türk filmi. Şenol Sönmez'in yönettiği filmin başrollerini Ali Sunal ve Hatice Şendil paylaşıyor. İkiliye kadroda Ayda Aksel, Ahmet Saraçoğlu ve Janset eşlik ediyor. Hatice Şendil'in ilk sinema deneyimi olan film, duygusal bir aşk hikâyesini konu ediniyor. Film 9 Ekim 2015'te vizyona girmiştir.

FİLMİN KONUSU

Maceradan ve hastalıktan ölesiye korkan Metin bir gün yaşam dolu Hayat’a rastlar. Kavgalarla başlayan ilişkileri bir hayat öpücüğü gibi ikisinin de hayatını değiştirir ve Metin bu aşk sayesinde yaşamanın hayatta kalmaktan fazlası olduğunu öğrenir. Yaşamı böylesine seven ve yaşamdan böylesine korkan bu iki insan bütün imkansızlıklara rağmen birlikte mutlu olmayı becerebilecek midir?

 

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