Hatice'ye askerdeki eşinden motivasyon mesajı!
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı sevilen yarışma programı “Gelinim Mutfakta”nın yeni bölümleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
Programın bugün yayınlanan bölümünde gelinlerden Hatice, askerdeki eşinden gelen motivasyon mesajı ile şaşkınlığa uğradı. Programın ilk bölümlerinde askerden gönderdiği video ile stüdyoda duygu dolu anlar yaşatan Hatice’nin eşi bu kez Hatice’ye “Lezzet Kraliçem” diyerek moral verdi ve destek oldu.
Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D’de.
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