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Televizyon
Haber Giriş: 28.12.2019 - 20:41,Son Güncelleme:/

Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni 'kralın payı' anlamına gelmektedir?

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Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni 'kralın payı' anlamına gelmektedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada, izleyenlerin dikkatini çeken soru internette merak konusu oldu. Televizyon başındakilerin araştırdığı büyük para ödülüne sahip soru şu şekilde;Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni 'kralın payı' anlamına gelmektedir?İşte, o sorunun doğru cevabı haberimizde.

Kenan İmirzaoğlu'nun sunumunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı devam ediyor. Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde büyük para ödülünü kazandıktan sonra yarışmacıya sorulan soru son bölüme damga vurdu. Peki, Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni 'kralın payı' anlamına gelmektedir?

SORU:

Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökenin 'kralın payı' anlamına gelmektedir?
A: Kırmızı

B: Sarı

C: Turuncu

D: Lacivert

Doğru cevap: D Lacivert

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