Kenan İmirzaoğlu'nun sunumunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı devam ediyor. Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde büyük para ödülünü kazandıktan sonra yarışmacıya sorulan soru son bölüme damga vurdu. Peki, Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni 'kralın payı' anlamına gelmektedir?

SORU:

Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökenin 'kralın payı' anlamına gelmektedir?

A: Kırmızı

B: Sarı

C: Turuncu

D: Lacivert

Doğru cevap: D Lacivert