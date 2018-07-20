Hangi diziler unutulamıyor?
Posta yazarı Mesut Yar, unutulmaz dizileri yazdı...
İşte o analiz:
Yaz ekranı tekrar diziler için de kendini hatırlatma arenası oldu. Peki, hangi dizilerin tekrarı kendine en çok izlenenler arasında yer buluyor? İşte ufak araştırmamın sonucunda ortaya çıkan sıralama...
İlk sırada “Küçük Ağa” (Kanal D) var. İkinci sırayı “Aşk-ı Memnu” (Kanal D) kapmış durumda. Üçüncü sırada Star TV’nin bir dönem efsane haline gelen “Kiralık Aşk” isimli dizisi bulunuyor. Dördüncülük ise yine aynı ekranda yayınlanan “Ateş Böceği”ne ait...
Bir önceki günün verilerine göre beşinci sırada “Kanıt” duruyor... Bu arada “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Yaprak Dökümü”, “Kurtlar Vadisi Pusu”, “Medcezir”, “Kiraz Mevsimi” ve “Baba Candır” da düzenli olarak en çok izlenen programlar listesine giriyor...
Demek ki neymiş; bazı dizileri unutmak da unutturmak da mümkün değilmiş!
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