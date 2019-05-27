Halka'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Sezon finalinde neler olacak?
TRT1'in salı akşamları ekranlara gelen dizisi Halka,19. bölümü ile sezon finali yapacak. 28 Mayıs akşamı yayınlanacak olan Halka'da bu hafta da heyecan dolu anlar yaşanacak. Dizinin yeni bölümünde, Halka’nın içindeki küçük Halka, zor duruma düşecek. Peki, Halka'nın 19. bölümünde başka neler olacak? İşte, Halka'nın 19. bölüm fragmanı.
Aziz Tuna C. ve Ali Demirel'in senaryosunu kaleme aldığı Halka dizisi, 19. bölümü ile 28 Mayıs Salı akşamı sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verecek. Her bölümü ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Halka'da bu hafta da gerilim dolu anlar yaşanacak. İşte, Halka'nın sezon finali yapacağı 19. bölümünde yaşanacaklara dair bazı bilgiler...
HALKA'NIN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Cihangir Kaan’ın polise çalıştığını anlamıştır. Çağatay İskender’in yaşadığını anlamış ve onu Altemur’a götürmek üzere yola çıkmıştır. Sadece Cihangir ve Kaan’ın değil, İskender’in Müjde’nin hatta İlhan’ın da hayatları tehlikededir. Halka’nın içindeki küçük Halka, zor duruma düşecektir. Birlik olmaya en ihtiyaçları olduğu anda, geçmişteki sırların açığa çıkması herkesi birbirinden uzaklaştırmıştır. Bu durum Çağatay ve Altemur’a karşı herkesi savunmasız hale getirmekte, tehlikenin boyutunu ve gücünü büyütmektedir.
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