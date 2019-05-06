Halka'nın 16. bölüm fragmanları yayınlandı | Büyük sır ortaya çıkıyor
TRT1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Halka'nın 16. bölüm fragmanları yayınlandı. Halka'nın bu haftaki bölümünde, Gülay ve İlhan, Cihangir’e gelen kırmızı DVD’yi izlemiş, Cihangir’in evlatlık olduğunu öğrendiğini anlarlar. Peki, dizinin bu haftaki bölümünde başka neler olacak? İşte, Halka'nın 16. bölüm fragmanları ve bazı ipuçları.
Her hafta sarı akşamları TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Halka, yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Yeni bölümde, Kaan’ın Cengiz Han’ın oğlu olduğunu ve kendisinin de Hümeyra ve Eren’in oğlu olduğunu anlarlar. İşte, Halka'nın merakla beklenen 16. bölüm fragmanları.
HALKA'NIN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Gülay ve İlhan, Cihangir’e gelen kırmızı DVD’yi izlemiş, Cihangir’in evlatlık olduğunu öğrendiğini anlamışlardır. İkisi de Cihangir için endişelidirler. Cihangir kendisi ve Kaan hakkındaki gerçeklere ulaşmayı başarmıştır. Kaan’ın Cengiz Han’ın oğlu olduğunu ve kendisinin de Hümeyra ve Eren’in oğlu olduğunu anlamıştır. Öğrendikleri omuzlarındaki yükü ağırlaştırır. Üstelik Çağatay da onun öğrendiği bilgilerin peşindedir. Kaan Altan’ın yaşadığını Cemal’e söyler. Cemal için mücadele yeniden başlamıştır. Halka’da büyük bir değişim yaşanmıştır. Yukarısı ağırlığını hissettirmeye başlar.
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