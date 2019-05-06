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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

Halka'nın 16. bölüm fragmanları yayınlandı | Büyük sır ortaya çıkıyor

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Halka'nın 16. bölüm fragmanları yayınlandı | Büyük sır ortaya çıkıyor

TRT1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Halka'nın 16. bölüm fragmanları yayınlandı. Halka'nın bu haftaki bölümünde, Gülay ve İlhan, Cihangir’e gelen kırmızı DVD’yi izlemiş, Cihangir’in evlatlık olduğunu öğrendiğini anlarlar. Peki, dizinin bu haftaki bölümünde başka neler olacak? İşte, Halka'nın 16. bölüm fragmanları ve bazı ipuçları.

Her hafta sarı akşamları TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Halka, yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Yeni bölümde, Kaan’ın Cengiz Han’ın oğlu olduğunu ve kendisinin de Hümeyra ve Eren’in oğlu olduğunu anlarlar. İşte, Halka'nın merakla beklenen 16. bölüm fragmanları.

HALKA'NIN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gülay ve İlhan, Cihangir’e gelen kırmızı DVD’yi izlemiş, Cihangir’in evlatlık olduğunu öğrendiğini anlamışlardır. İkisi de Cihangir için endişelidirler. Cihangir kendisi ve Kaan hakkındaki gerçeklere ulaşmayı başarmıştır. Kaan’ın Cengiz Han’ın oğlu olduğunu ve kendisinin de Hümeyra ve Eren’in oğlu olduğunu anlamıştır. Öğrendikleri omuzlarındaki yükü ağırlaştırır. Üstelik Çağatay da onun öğrendiği bilgilerin peşindedir. Kaan Altan’ın yaşadığını Cemal’e söyler. Cemal için mücadele yeniden başlamıştır. Halka’da büyük bir değişim yaşanmıştır. Yukarısı ağırlığını hissettirmeye başlar.

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