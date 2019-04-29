Halka'nın 15. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Halka dizisi bu hafta 15. bölümüyle yayında olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, 15. bölümden ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Cihangir ve Kaan polis baskınında ayrı düşecek. Peki, Halka'nın 15. bölümünde başka neler olacak?
Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan ve Burak Sergen gibi isimlerin rol aldığı Halka, 30 Nisan Salı akşamı 15. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar, sevilen dizinin bu haftaki bölümün heyecan dolu olacağının sinyallerini verdi. İşte, Halka'nın 15. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Yönetmen koltuğunda A. Volkan Kocatürk'ün oturduğu, Aziz Tuna C. ve Ali Demirel'in senaryosunu kaleme aldığı Halka dizisinin bu haftaki 15. bölümünde;
Çağatay’ın herkesi dahil ettiği büyük iş başarısız olmuş, Cemal’in baskını ile çatışma çıkmıştır. Cihangir ve Kaan polis baskınında ayrı düşmüşlerdir. Bahar, karambolde karşısına çıkan birine ateş etmiş, vurduğu kişinin Kaan olduğunu son anda fark etmiştir. Çatışmanın harareti içinde Kaan’a ulaşmaya çabalamaktadır ama bu kolay olmayacaktır. Cihangir, Kaan için endişelidir. Çağatay yenilmiş ama yılmamıştır. Kaan ve Cihangir ile ilgili tehlikeli planları vardır. Çağatay’ın kardeşine ve babasının yanındaki kişiye ulaşma çabaları tüm Halka’yı etkileyecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle