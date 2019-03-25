Halka'nın 11. bölümünde neler olacak? Halka yeni bölüm fragmanı
TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Halka dizisi heyecanlı anlar yaşatmaya devam ediyor. Beğeni toplayan dizi salı akşamları 20.00'da ekranlara geliyor. Halka'nın yeni bölümünde Kaan, Cemal’in hayatında endişe ederken kimliğinin açığa çıkması tehlikesi ile karşı karşıya gelecek. Peki Halka'nın 26 Mart'ta yayınlanacak 11. bölümünde başka neler olacak?
Başrollerini Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Burak Sergen, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat’ın paylaştığı Halka, son bölümünde heyecan dolu anlar yaşattı. Sevilen dizinin 11. bölüm fragmanları da görücüye çıktı. Halka'nın 11. bölümünde Cemal’in vurulması Bahar’ı da kahredecektir. İşte, Halka'nın 26. Mart 11. bölümünde dair bazı bilgiler..
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çağatay’ın Terzi’yi polisten kaçırması esnasında Cemal vurulmuştur. Kaan’ı aramakta olan Cihangir Yeşil Ev’e gelmiştir. Kaan Cemal’in hayatında endişe ederken kimliğinin açığa çıkması tehlikesi ile karşı karşıyadır. Cemal’in vurulması Bahar’ı da kahredecektir. Polis kendi içindeki köstebeği aramaya başlar.
Terzi’nin nerde ve kimin elinde olduğu bilinmemektedir. Halka, Terzi’nin peşindedir. İskender, Halka’daki gelişmelerden tedirgin olmuştur. Kendisini ve Müjde’yi korumaya çalışacaktır. Cihangir, geçmişini yavaş yavaş hatırlamaya başlar. Geçmişine dair keşfettikleri onu ve Kaan’ı yeni tehlikelerle yüz yüze getirir.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Halka'nın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümünde; Cihangir ve Kaan, İlhan’ın yanından ayrılmış, kendi ekiplerini oluşturmuşlardır. Artık Halka’nın içindedirler. Yeni konumlarını kullanarak geçmişlerindeki sırları çözmeye kararlıdırlar. Terzi’nin polisin elinde olması Halka için tehlike yaratır.
Cemal ve Bahar Terzi’den bir şeyler öğrenmeye çalışırken Halka da Terzi’ye ulaşmaya çalışmaktadır. Bu durum iki taraf için de tehlike yaratmaya başlar. Halka, tüm gücü ile Terzi’ye yönelmiştir. Bu durum Halka’nın eski ve yeni tüm üyelerini farklı tehlikelerle karşı karşıya bırakır.
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