Halka yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Çağatay geri dönüyor
Halka dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 39 saniye uzunluğundaki Halka 6. Bölüm fragmanına Kaan’ın silah doğrulttuğu anlar damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Kaan elindeki tetiğe basacak mı? İşte, Halka yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet
Başrollerini Serkan Çayaoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Hande Subaşı’nın paylaştığı Halka’nın yeni bölüm 2. Fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala izleyicilerle buluştu. Her iki fragman da önemli ipuçları verdi. İşte, Halka yeni bölümünden ilk kareler…
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kaan ve Cihangir Terzi’yi durdurmayı başarmışlardır ancak Terzi özgür kalmıştır. Ne yapacağı belli değildir. Cihangir ve Kaan’ın bilmedikleri bir yerde, hiç kimseden korkmayan Vekilharç, endişe ve korku içerisindedir. Halka’nın başındaki Cengiz Erkmen’in oğlu Çağatay dönmüştür, babası ile görüşmek istemektedir. Bu durum Cengiz’i kontrol altında tutan Hümeyra için büyük bir tehlike anlamına gelmektedir. Çağatay’ın gelişi Halka içinde tüm dengeleri değiştirecek, Kaan ve Cihangir’in hayatlarını etkileyecektir.
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