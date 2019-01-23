Halka dizisinin 3. Bölüm fragmanı: Silah sesleri soru işareti bıraktı
Halka dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Yaklaşık 1 dakika süren Halka 3. Bölüm fragmanıa patlayan silahlar damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak? Sorularının cevaplarına yanıt arayan Cihangir’i neler bekliyor? İşte, Halka dizisinin 3. Bölüm fragmanı ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet…
Ekran macerasında iki haftayı geride bırakan Halka dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Mafyanın, paranın ve entrikanın konuşulduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan’ın mücadelesini ekrana taşıyan Halka’nın önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünde gerilim artacak gibi görünüyor. İşte, Halka dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
3. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cihangir, nişanlısı İrem’i kurtarmak için çatışmaya girer. Çatışma beklediği gibi sonuçlanmaz. Cihangir, rüya ile gerçek arasında gidip gelmeye başlar. Sarı takım elbiseli bir adam görür. Bu adamın önemli biri olduğunu hissetmekte ama kim olduğunu anımsayamamaktadır. Kaan ise bir taraftan Cihangir, bir taraftan polis ile çalışırken bir yandan da onu hapse düşürenlerin peşindedir. Müjde, babasının işlerine dahil olmak arzusundadır, kendisini ispat etmek istemektedir. Altan Demiröz, Bahar’ı Cemal Sandıkçı ve kendisi arasında seçim yapmaya zorlar. Bahar kime sadık olduğunu sorgulamaya başlar. İlhan ve İskender bir kez daha karşı karşıya gelirler. Halka için İlhan ve İskender hakkında karar zamanı gelmiştir. Cihangir sorularına cevaplar ararken büyük bir gizemin içine düşer. Sarı takım elbiseli adam, Cihangir’in elindeki tek ipucudur.
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