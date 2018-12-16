Halka dizisinden ilk fragman geldi… İşte, oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Halka’dan ilk görüntüler geldi. Es Film imzalı Halka'nın başrollerini son dönemlerin iki popüler ismi Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu paylaşıyor. Peki, kadroda başka kimler var? İşte, Halka’nın ilk fragmanı ve kadroya ilişkin bilgiler
Halka'nın ilk fragmanı diziseverlerle buluştu. Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerde oynadığı Halka dizisi çarpıcı konusuyla dikkatleri çekecek. Yapımcılığını ES Film - Yusuf Esenkal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın da kadrosunda yer aldığı dizinin başrollerini Serkan Çayoğlu ve Hande Erçel üstleniyor. Kadroda ayrıca Nazan Kesal, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı yer alıyor.
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