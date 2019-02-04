Halka 4. bölüm fragmanında Kaan'ın başı derde giriyor
Halka dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde işlemedikleri Emrah cinayeti Kaan ve Cihangir’in üzerine kalmıştır. Kaan’ın başı birlikte çalıştığı polis ile derde girer. İşte, Halka dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Halka dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İskender, canını yakmış olan Kaan’a kafayı takar, Kaan ve Hümeyra için tehdit haline gelir. İşte, Halka dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İşlemedikleri Emrah cinayeti Kaan ve Cihangir’in üzerine kalmıştır. Kaan’ın başı birlikte çalıştığı polis ile derde girer. İskender, canını yakmış olan Kaan’a kafayı takar, Kaan ve Hümeyra için tehdit haline gelir. Kaan ve Cihangir hem kendilerini savunmak hem de sevdiklerini korumak zorundadırlar. Kolay olmayacaktır. Halka’nın yönetildiği kırmızı odadan çıkacak emirler herkesin kaderini belirleyecektir. Kırmızı Oda’nın koltuğunda oturan gizemli kişinin kimin dostu kimin düşmanı olduğu ortaya çıkmak üzeredir.
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