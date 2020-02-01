Kanal D’nin hafta içi her sabah canlı yayınla ekrana gelen programı Neler Oluyor Hayatta’da Hakan Ural’a yeni partner geldi.

Yorumları ile ekranda fark yaratan Ural’a 03 Şubat Pazartesi gününden itibaren başarılı sunucu Nur Tuğba Namlı eşlik edecek.

Hayata dair her şeyi konuşmak için Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunumuyla “Neler Oluyor Hayatta?”, hafta içi her gün 09.00’da Kanal D’de...