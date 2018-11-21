Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu'nun biyografisi
'Var mısın yok musun' yarışması ile ünlenip, Survivor ile şöhretini pekiştiren Hakan Hatipoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Birçok kez Survivor'da boy gösteren Hakan Hatipoğlu, yakın zaman önce eşi Gizem Hatipoğlu ile birlikte kızları Lila'yı kucaklarına almıştı. Peki, Hakan Hatipoğlu kimdir?
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hakan Hatipoğlu, basında ye alan haberlerin ardından gündem olmaya devam ediyor. İşte, Hakan Hatipoğlu'nun biyografisi...
28 Kasım 1979 tarihinde doğdu. İstanbul’da Burgazada’da büyüdü. Aslen Çanakkalelidir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu “Var mısın Yok musun?” adlı yarışmaya katıldı. 250. programda yarıştı ve yarışmadan 132.000 TL ödül ile ayrıldı. Bu yarışmada tanıştığı Gizem Akın ile evlendi. Çiftin 'Lila' adını verdikleri bir kız çocuğu bulunuyor.
Dizi sektöründe de boy gösteren Hakan Hatipoğlu 2010 yılında Erdal Beşikçioğlu‘nun başrolünde oynadığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide "Selim" karakterini canlandırdı. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarışmış, adada 17 hafta kaldıktan sonra yarışmada 6'ncı olmuştur. Survivor 2018'in iddialı isimleri arasında yer alan Hakan Hatipoğlu büyük finale kalamadan yarışmaya veda etmişti.
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