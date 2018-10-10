Hakan Akkaya, Reyhan Hanım’dan kendisini kurtaramadı
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’ya bugün; ünlü modacı Hakan Akkaya konuk oldu.
Hakan Akkaya, yarışmacılar ve Fatih Ürek ile olan muhabbeti ile programa renk kattı. Özellikle Reyhan Hanımla olan samimi halleri herkesi çok eğlendirdi.Fatih Ürek, yarışmacılara bir konukları olduğunu söyleyince herkes merak içinde kaldı. Kapıdan giren moda tasarımcısı Hakan Akkaya'yı karşılarında gören yarışmacılar sevinçlerini gizleyemediler. Özellikle Reyhan Hanımın, Hakan Akkaya'ya olan abartılı sevinci herkesin gülmesine neden oldu. Hakan Akkaya da bu karşılamadan dolayı çok mutlu oldu. Programı sürekli izlediğini söyleyen Akkaya'ın, Reyhan Hanımla girdiği diyaloglar kahkahalara neden oldu. Onun "Naomi Campbell Yürüyüşü"nü, giydiği kıyafeti ve kalın kaşlarını yorumlayan Hakan Akkaya herkese keyifli anlar yaşattı. Sonrasında ise, alkışlarla programdan ayrıldı.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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