Hadi Be Oğlum oyuncuları kimdir? İşte oyuncu kadrosu

Hadi Be Oğlum, imkansız denilen hiçbir şey olmadığını kanıtlamaya çalışan bir babanın hikayesini konu alıyor. Oyuncu kadrosu içerisinde Kıvanç Tatlıtuğ, Feridun Düzağaç ve Sezai Aydın gibi değerli isimleri barındıran Hadi Be Oğlum, izleyicilerini duygusal dakikalarla baş başa bırakacak. Peki, Hadi Be Oğlum oyuncuları içerisinde kimler yer alıyor? İşte, filmin konusu ve oyuncu kadrosunu merak edenler için detaylı bilgiler

HADİ BE OĞLUM OYUNCULARI

KIVANÇ TATLITUĞ (ALİ)

27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya geldi. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakterini canlandıran Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterine hayat vermiştir.

Ardından Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı. 2010'da 4 bölümlük konuk oyuncu olarak Ezel dizisinde oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı.2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmıştır. Oyuncu eylül 2016'da, Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Cesur ve Güzel adlı dizi ile, 2 yıl aradan sonra oyunculuğa devam etmiştir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'da e canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Türkiye'nin en prestijli ödülü olan Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

ALİHAN TÜRKDEMİR (EFE)

Alihan Türkdemir, 2009 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine İlköğretim'de devam eden sevimli oyuncu; 2014 yılında rol aldığı reklam filmi ile ilk kez küçük yaşlarda ekranlarla tanışmıştır. Reklam filmlerinde yer almış ancak ilk kez 2014 yılında Serçe Sarayı dizisinde rol almış, daha sonra ise Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin kadrosunda yer almıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Hande Soral, Barış Kılıç, Murat Han ve Sedef Avcı'nın paylaştığı Evlat Kokusu dizisinin kadrosundayken ise Çınar karakterine hayat vermiştir.

BÜŞRA DEVELİ

Büşra Develi, 1993 yılı’nda İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile yaşayan Büşra Develi, daha sonra Tatlı İntikam dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.



Başrolü Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsur ve Berrak Tüzünataç’ın paylaştığı Fi dizisinin kadrosunda yer almış ve Bilge karakterini canlandırmıştır.

YÜCEL ERTEN

19 Ekim 1945 tarihinde Muş'ta dünyaya gelen Yücel Erten, ilk ve orta öğrenimini Antalya ve Ankara'da tamamladı. 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Yüksek Devresini bitirerek; Ankara Devlet Tiyatrosu'nda stajyer sanatçı olarak göreve başladı. 1970 yılında kazandığı devlet bursu ile ihtisas öğrenimi yapmak üzere Federal Almanya'ya giderek, Essen Folkwang Yüksek Okulu’nun Reji Bölümünü bitirdi. Aynı okulda, Dekor-Kostüm alanında ihtisas öğrenimini tamamladı. Almanya'daki öğrenimi sırasında; İsviçre'de Züricher Schauspielhaus, Almanya'da Staatstheater Hannover, Stædtische Bühnen Essen ve Bühne 64'de reji asistanlığı ve yardımcı rejisörlük yaptı. Diploma çalışması olarak sahnelediği oyunla "Folkwang Ödülü"nü alarak rejisörlük bölümünü bitiren Erten, 1974 yılında yurda döndü.

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Trabzon Devlet Tiyatroları, İstanbul, İzmit ve Eskişehir Şehir Tiyatroları, Kent Oyuncuları, Ankara Sanat Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu, Tiyatro Kumpanyası, Öteki Tiyatro, AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu, Bilkent Oyuncuları ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin Devlet Operalarında konuk yönetmenlik yaptı.

Yurtdışında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Almanya, Makedonya ve Polonya'da oyunlar yönetti. Rejisörlüğün yanı sıra dönem dönem Ankara Devlet Konservatuvarı, DTCF Tiyatro Bölümü ve Makedonya Üsküp Tiyatro Akademisi'nde eğitim alanında hizmet veren Erten, 1992 Ekim'inden başlayarak 16 ay süreyle Devlet Tiyatroları'nda Genel Müdürlük ve Başrejisörlük görevini yürüttü. Genel Müdürlük için seçim yöntemini yaşama geçirmek amacı ile istifa etti. Yer aldığı yapımlar şöyledir;

