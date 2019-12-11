Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, ilk filmin yapımından bir sene sonra 1 Ocak 1976 tarihinde vizyona girdi. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanmış serinin ikinci ve en çok hasılat yapan filmidir. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü alan film. İlk serideki karakterlerin tümü haricinde filme sadece bu seride eşlik eden Semra Özdamar (Semra Hoca) ve serinin son filmi hariç tüm filmlerde eşlik edecek olan Şener Şen (Badi Ekrem) katıldı.



Şener Şen ve Kemal Sunal'ın birlikte rol aldıkları ilk filmdir ve Tarık Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.



HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI



Serinin ilk filminde yer alan tüm oyuncular Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde de de yer aldı. Başrollerde Kemal Sunal (İnek Şaban), Tarık Akan (Damat Ferit), Münir Özkul (Mahmut Hoca), Adile Naşit (Hafize Ana) ve Halit Akçatepe (Güdük Necmi) yer almıştır. Yardımcı oyuncu olarak ise Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Feridun Şavlı (Domdom Ali), Cem Gürdap (Tulum Hayri), Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir) ve Cengiz Nezir (Bozum Cahit) yer aldı.



Serinin bu filminde Semra Özdamar Semra Hoca rolüyle kadroya dahil olmuştur ve sadece serinin bu filminde oynamıştır. Şener Şen'de Badi Ekrem rolüyle kadroya dahil olmuştur, serinin ilk ve son filmleri hariç diğer tüm filmlerinde oynamıştır. Oynadığı Badi Ekrem karakterinden sonra birçok filmde oynamıştır ve Yeşilçam'ın yıldızları arasına adını yazdırmıştır.

Ayrıca film Tarık Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.