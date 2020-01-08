Hababam Sınıfı Güle Güle ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimlerdir?

Türk sinemasının efsane filmi Hababam Sınıfı Güle Güle televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Rıfat Ilgaz'ın eseri olan Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı film serinin son filmidir. Peki, Hababam Sınıfı Güle Güle konusu nedir? Hababam Sınıfı Güle Güle hangi yılda çekildi? İşte, filmle ilgili ayrıntılı bilgiler.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1981 yılında çekilen Hababam Sınıfı Güle Güle filmi 1 Mayıs'ta vizyona girdi. Bu film; serinin altıncı filmi olmak üzere "İnek Şaban", "Güdük Necmi", "Damat Ferit" karakterlerini canlandıran Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ikinci film olmasının yanı sıra, "Kel Mahmut" karakteriyle ünlenen Münir Özkul'un yer almadığı tek "Hababam Sınıfı" filmidir.

FİLMİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Filmin başrollerinde İlyas Salman, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, Hüseyin Kutman, Fulya Özcan, Yaprak Özdemiroğlu, Mehmet Nuri Durak, Savaş Dinçel, Osman Cavcı, Yonca Evcimik ve Cem Özer bulunmaktadır.

KONUSU

Doğulu bir ailede yetişen edebiyat hocası Mehmet Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Öğrenciler ilk başta Anadolu'dan gelen ve köylü şivesiyle konuşan Mehmet Öğretmeni küçümserler ve ona yukarıdan bakarlar. Mehmet Hoca, ilk başta bu duruma aldırış etmese de daha sonra ailesinin küçük görülmesine dayanamaz. Bu arada Hafize Ananın kızı Ayşegül de okulda okumaktadır. Ancak fakirliğinden ve annesinin okulda hizmetli olmasından utanan Ayşegül, annesinden köşe bucak kaçmaktadır. Ayşegül aynı zamanda arkadaşlarının eşyalarını da çalmaktadır. Hafize Ana durumu Mehmet Bülbül'e açınca Mehmet Hoca, diğer öğrencileriyle olduğu gibi Ayşegül ile de yakından ilgilenir ve onun sorunlarını çözmesine yardımcı olur. Fakat sınıfta bulunan öğrencilerden Gamze (Yaprak Özdemiroğlu) Öğretmeni Mehmet Bülbül'e büyük bir aşk besler ve Ayşegül ile ilgilenmesini kıskanır. Olaylar bu konu üzerinde gelişir. Bütün sınıf Mehmet Hocayı çok sevmiştir ancak Mehmet Hocanın tayini çıkar ve bütün sınıf onun şerefine bir parti düzenler. Bütün sınıf Mehmet Hocayı tren garına kadar gelip uğurlar.