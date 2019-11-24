Güvercin dizisinin Ökkeş'i Genco Özak kimdir?
Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güvercin dizisinde rol alan Genco Özak, dizide 'Ökkeş' karakterine hayat veriyor. Genco Özak, bugüne kadar pek çok dizi projesinde önemli rollerde yer almış bir isim. İşte, Güvercin dizisinin Ökkeş'i Genco Özak hakkında tüm ayrıntılar...
22 Kasım 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan Genco Özak, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kocamın Ailesi dizisi ile yaşamıştır.
Star TV ekranlarında yayınlanan "Söz" dizisinde "Selim Hayroviç" karakterine hayat veren Genco Özak bir dönem Kanal D dizisi Vatanım Sensin'de de rol almıştı.
ROL ALDIĞI DİZİLER
2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)
2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)
2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)
2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)
2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)
2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)
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