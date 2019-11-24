Güvercin dizisinin Nefise'si Eslem Akar kimdir?
Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güvercin dizisinde rol alan Eslem Akar, dizide 'Nefise' karakterine hayat veriyor. Eslem Akar, bugüne kadar pek çok dizi projesinde önemli rollerde yer almış bir isim. İşte, Güvercin dizisinin Nefise'si Eslem Akar hakkında tüm merak edilenler...
Eslem Akar, 23 Mart 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Daha önce TRT 1’de yayınlanan Sen de Gitme dizisinin kadrosunda yer aldı ancak Avlu dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray gibi oyuncularla çalışma fırsatı yakalayan Eslem Akar, Demet Evgar’ın hayat verdiği Deniz’in kızı Ecem’i canlandırdı.
Oyunculuk eğitimini ise Ümit Çırak 3 Mota Oyunculuk Teknikleri Atölyesinde almış olan genç oyuncu, birçok spor dalında da başarı sahibi. Masa tenisi, buz pateni, bisiklet, jimnastik, yüzme, basketbol, voleybol ve futbolla yakından ilgilenen Eslem Akar, Fransızca ve İngilizce konuşabiliyor.
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