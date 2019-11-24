Güvercin dizisinin Kevse'si Nursel Köse kimdir?

Paramparça, Kartallar Yüksek Uçar, Kötü Yol ve Yaşamın Kıyısında gibi ses getiren projelerde oynadığı roller ile adını duyurmayı başaran Nursel Köse, şimdilerde yeni dizi projesi ile gündemde.

Nursel Köse, 1 Ocak 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Köse,17 yaşında üniversite için Almanya’ya yerleşmiştir. Köln Üniversitesi’nde Mimarlık okuduktan sonra kısa bir süre mesleğini yapmıştır. Öğrenciyken paralelinde, aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı olarak çalıştı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak çeşitli off tiyatrolarını kurdu ve oyun koydu ve oynadı. Ayrıca birçok gençlik, çocuk ve Almanya'da kadın tiyatro projelerinde yönetimi devraldı.

Nursel Köse 1992 yılında "Yerkozmetikçileri" -Die Bodenkosmetikerinnen-Almanya'da ki ilk yabancı kadın kabare gurubunu kurdu. Bu grupta, yönetmen, oyuncu ve söz yazarı olarak çalıştı. 1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/İstanbul da "Bacemdeki Ayi" adlı oyunda baş rol oynadı. Halen İstanbul ve Berlin set ve sahnelerinde mekik dokuyor.

Köse, Beyaz perdede ilk kez Hark Bohm'un bilinen filmi Yasemin de göründü. 2003 yılında Buket Alakuş'un ödüllü film Anam ile uluslararası üne sahip öncü bir rol oynadı. Daha sonra Savannah, Kebab Connection ve Başka bir lig sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Aile Avukat", "Yeni Başlayanlar İçin Türkçe", "Bölge 40", "Soko Köln". Serilerinde bazen Arap, bazen iranlı, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.

2007 yılında Yaşamın Kıyısında Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60 Cannes Film Festivali " 44 Antalya Uluslararası Film Festivali "(Türkiye) yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman Filmi olarak Oscar‘a aday oldu. Nursel Köse “Yaşamın Kıyısında” filmindeki " Yeter karakteri için 44.Antalya Film Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali ve "1. Yesilçam Film Ödülleri" Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini aldı. Feo Aladağ yapımı “Ayrılık” “Die Fremde” sinema " Ziegler Film üretimi dizi "Boğazda Cinayet Masası”, Tatort da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı. Nursel Köse, Semir Aslanyürek in ("Yedi Avlu") ve “72.Koğuş” Murat Saraçoğlunun sinema filmlerinde rol aldı.

2012 yönetmen Züli Aladag, in "300 Worte Deutsch" adli sinem filminde, 2013 yönetmen Kutlug Ataman "KUZU" adli sinema filminde ve und yönetmen Erhan Güleryüz ile " KAFKAS" sinema filmlerinde oynadi.

Nursel Köse 2013 yilinda " ENKAZ" adli kisa filmi yazdi ve yönetti. Bu yil "Die Ameisenfrau" adli kendi radyo tiyatrosundan uyarladigi ilk uzun metraj film "Karinca Kadin" icin ilk senaryosunu yaziyor. bu senaryonun Teaser cekti. Nursel Köse’nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR tarafından üretildi.

YER ALDIĞI DİZİLER

2004 - SOKO Köln - Aische Ceman

2005 - Sessiz gece - Aylin

2007 - Türkisch für Anfänger (Yeni Başlayanlar için Türkçe) - Gülcan Süleyman

2007 - Kavak Yelleri - Nur Seven

2007 - Kartallar Yüksek Uçar - Mebrure

2007 - Die Familienanwältin - Frau Yilmaz

2008 - Kalpsiz Adam - Meliha

2008 - Tatort - Immobilienmaklerin

2008 - Großstadtrevier

2009 - Mordkommission Istanbul - Yelda Akdamar

2009 - Kış Masalı

2011 - Al Yazmalım - Maryamhan

2012 - Kötü Yol - Bedia

2012 - München 7 - Ayşe Armut

2014 - Paramparça - Keriman